Азербайджан и Грузия будут совместно продвигать свой туристический потенциал на целевых рынках

Грузия 28 января 2022 10:31 (UTC+04:00)
Азербайджан и Грузия будут совместно продвигать свой туристический потенциал на целевых рынках

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил в Тбилиси совместный с Грузией проект в сфере туризма.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по туризму Азербайджана.

По данным ведомства, участники презентации были подробно проинформированы о проекте, который будет способствовать расширению сотрудничества между туристическими отраслями двух стран, усилению продвижения туристического потенциала Азербайджана и Грузии на совместно определенных и целевых рынках.

Перед презентацией состоялась встреча заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и советника председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянана Гулузаде.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества между Грузией и Азербайджаном, а также проблемы и последствия пандемии COVID-19 для сферы туризма.

Кроме того, по итогам встречи основными направлениями туристических туров, которые будут организованы сторонами в будущем, были определены Китай, Япония, Индонезия, Малайзия, США, Канада и некоторые страны ЕС.

Также сообщается, что Азербайджан и Грузия приступят к реализации совместных проектов в сфере туризма после окончания пандемии COVID-19.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)

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