UNEP окажет поддержку Грузии в сфере адаптации к климатическим изменениям (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Программа ООН по окружающей среде (UNEP) планирует в 2022 году запустить в Грузии новый проект по адаптации к климатическим изменениям. Об этом сообщили Trend в европейском офисе UNEP.

"Сотрудничество между UNEP и Грузией будет продолжено в рамках программы ЕС EU4Environment с акцентом на темы отходов и экологических инноваций", - отметили в офисе программы ООН.

Кроме того, по его данным, UNEP намерена в нынешнем году продолжить поддержку министерства сельского хозяйства и окружающей среды Грузии в области расширения биоразнообразия и озеленения города Кутаиси в рамках проектов Глобального экологического фонда.

Грузия является одной из шести стран, которым UNEP оказывает поддержку в сфере сохранения природных ресурсов, создавая возможности для экологичного роста и лучшего управления экологическими рисками в рамках программы EU4Environment, отметил источник.

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