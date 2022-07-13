В Грузии число приезжих из Азербайджана выросло за год почти вдвое

БАКУ /Trend/ - В Грузии число приезжих из Азербайджана в июне 2022 года составило 13 067 человек, что почти вдвое превышает показатель аналогичного месяца 2021 года (6 900 человек).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии.

По данным администрации, Азербайджан занял восьмое место в топ-10 стран по числу приезжих в Грузию в июне 2022 года.

На первом месте по этому показателю - Россия (90 239 человек), на втором - Турция (62 192 человека).

Отметим, что общее число приезжих в Грузии в июне 2022 года составило 445 894 человека, что почти втрое больше показателя аналогичного периода 2021 года (156 189 человек).