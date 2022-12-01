Аналитики Galt & Taggart рассказали о ситуации в строительном секторе Грузии

Международная инвестиционная компания Galt & Taggart провела конференцию по сектору строительных и ремонтных материалов, на которой представила результаты последних исследований, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В конференции приняли участие представители отрасли, а также были приглашены международные финансовые институты.

Исследование охватывает рынок строительных и ремонтных материалов стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Основное внимание уделяется четырем основным подотраслям: строительные материалы, ремонтные материалы, бытовая техника, мебель и освещение.

Аналитики G&T проанализировали деятельность 20 тысяч компаний. Исследование включает анализ 900 товаров внешней торговли, финансовой отчетности более 70 средних и крупных компаний, которые сравнены с 400 компаниями Европы и Азии.

Согласно исследованию, период до кризиса, вызванного пандемией COVID-19, был достаточно благоприятным для сектора строительных и ремонтных материалов, что было связано со значительными государственными расходами на инфраструктуру, туристическим бумом и связанным с ним строительством гостиниц, жилых и нежилых объектов, а также инвестиционной привлекательностью недвижимости.

Отмечается, что в 2021 году отрасль строительных и ремонтных материалов быстро восстановилась после снятия ограничений, связанных с пандемией. Сильный экономический рост в 2022 году и бум спроса на рынке аренды также сыграли положительную роль в этом секторе.

Согласно исследованию, местное производство строительных материалов в значительной степени обеспечивает спрос, однако высока зависимость от импорта в плане ремонтных материалов, техники и мебели.

По прогнозу G&T, ожидается ежегодный 5-10% рост сектора в последующие пять лет, что соответствует предыдущему 5-летнему профилю роста.

Основными рисками сектора названы: более длительный, чем ожидается, период высокой инфляции и высоких процентных ставок, внезапное/быстрое изменение миграционных тенденций, а также геополитические конфликты.