Сколько потратили грузинские туристы за границей с начала года

В первом квартале 2023 года количество выездов граждан Грузии за границу составило 585,8 тысячи, что в 2,2 раза больше, чем в период за январь-март 2022 года, сообщает Trend.

Согласно данным службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), большая часть выездов (46,3%) была совершена гражданами в возрасте от 31 до 50 лет.

Общее количество туристических визитов в этот период составило 255,4 тысячи, что на 76,9% превышает показатель первого квартала 2022 года. Среди основных направлений посещений гражданами Грузии были Турция (5,8%), Армения (13,9%), страны Европейского союза (13,6%) и Россия (6,8%). Помимо посещения знакомых, причинами для поездок за рубеж граждан Грузии являются шопинг, профессиональная или экономическая деятельность.

Средняя продолжительность визита граждан Грузии в первом квартале 2023 года составляла 6,1 ночи, что на 5,4% меньше, чем в аналогичный период 2022 года. За этот период граждане Грузии потратили за границей 372,5 миллиона лари (147 миллионов долларов). Средние расходы каждого путешественника из Грузии составили чуть более 830,8 лари, что на 37% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Отмечается, что основными статьями расходов были покупки, питание и размещение.

В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Эти показатели восстановились на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, что превышает показатели 2021 года на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год