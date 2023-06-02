Нацбанк Грузии считает цены на аренду жилья выше рыночных

Национальный банк Грузии рекомендует банкам при выдаче кредитов оценивать завышенность цен на аренду жилья при оценке доходов от сдачи в аренду, сообщает Trend.

По данным Национального банка, рост цен на аренду превышает долгосрочную тенденцию на 30%. Что касается роста цен на продажу недвижимости, то Национальный банк считает его соответствующим инфляции промышленной продукции и расходам на строительство.

Рост цен регулятор объясняет, с одной стороны, повышенным спросом в результате миграции в Грузию, а с другой - растущими расходами на строительство.

По официальным данным, в Грузию в 2022 году мигрировало 179,8 тысяч человек, из которых 62,3 тысячи граждан России, 54,4 тысячи - граждане Грузии, 20,7 тысячи - граждане Украины и 13,4 тысячи - граждане Беларуси.