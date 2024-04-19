В НАТО обеспокоены принятым парламентом Грузии в I чтении законопроектом "О прозрачности иностранного влияния"

БАКУ /Trend/ - В НАТО обеспокоены принятым в первом чтении законопроектом "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте на платформе X написал специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Для Грузии, как страны, стремящейся вступить в НАТО, важно иметь надлежащие рамки для обеспечения свободы СМИ и участия гражданского общества", - говорится в публикации.

Представитель НАТО добавил, что данный законопроект является шагом назад и не способствует евроатлантической интеграции.

Напомним, что 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Согласно информации, "за" проголосовали 83 депутата. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал заседаний.

Законопроект предусматривает, чтобы НПО и СМИ, финансируемые из-за рубежа, регистрировались в специальном реестре и ежегодно заполняли декларацию.

Отметим, что для вступления в силу законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" он должен быть принят в трех чтениях.

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