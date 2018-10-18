Число погибших при нападении на колледж в Керчи возросло до 20

18 октября 2018 05:46 (UTC+04:00)

Число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже возросло до 20. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

"Погибших - 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного", - сказал Мельгазиев.

Ранее сообщалось о 19 погибших вместе с устроившим взрыв и стрельбу.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме погибших порядка 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было позже переквалифицировано на статью "Убийство".

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