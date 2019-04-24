Американская киноакадемия сохранила право фильмов Netflix на участие в борьбе за "Оскар"

Совет управляющих Американской академии киноискусств принял решение не вносить в правила присуждения премии "Оскар" изменения, которые лишили бы фильмы, снятые компаниями потокового видео, в частности Netflix, права на борьбу за эту престижную награду, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Совет управляющих Академии проголосовал за сохранение правила номер два для 92-й церемонии вручения "Оскара". Оно гласит, что для того, чтобы рассматриваться в качестве претендента на награду, лента должна идти в коммерческих кинотеатрах округа Лос-Анджелес в течение семи дней с не менее чем тремя платными показами в день. Те ленты, которые стали распространяться на различных сервисах в день их выхода на экраны в коммерческих кинотеатрах, сохраняют возможность участвовать в конкурсе", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте академии

По слова президента Академии Джона Бейли, он и его коллеги "планируют в дальнейшем изучать глубокие изменения, происходящие в киноиндустрии, и продолжать дискуссии по этим вопросам".

В начале марта режиссер Стивен Спилберг, входящий в состав руководства Академии, заявил, что будет настаивать на ограничении включения в число претендентов на "Оскар" лент, премьеры которых проходят на сервисах потокового видео с дальнейшим непродолжительным показом их в кинотеатрах. Он сравнил формат стриминговых сервисов с телевизионным, добавив, что такие картины могут претендовать на телевизионную премию "Эмми", но не на "Оскар".

Как указал позже журнал Variety, возможность внесения подобных изменений вызвала беспокойство в американском Министерстве юстиции. Там сочли, что это может привести к нарушению антимонопольного законодательства страны.

В прошлом году Netflix пришлось отказаться от участия в Каннском кинофестивале после того, как его организаторы приняли решение, что все фильмы, представленные на конкурс, обязательно должны быть показаны в кинотеатрах. "Вэрайети" сообщил, что в текущем году картины Netflix вновь не будут представлены на этом фестивале.

Шорт-лист для иностранных фильмов

Академия внесла ряд изменений в правила присуждения премии, в том числе увеличив шорт-лист номинантов на награду для зарубежных фильмов с пяти до десяти. Также было принято решение изменить название самой категории. Ранее неамериканские картины боролись за "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (Foreign Language Film), теперь эта категория будет называться "Лучший международный художественный фильм" (International Feature Film). "Мы заметили, что термин "иностранный" устарел в мировом сообществе кинопроизводства. Мы полагаем, что название "Международный художественный фильм" лучше отражает суть этой категории", - приводятся в сообщении слова сопредседателей комитета вручения награды в этой номинации Ларри Карацевски и Дайан Вейерманн.

В пресс-релизе отмечается, что изменение названия не повлияет на существующие правила присуждения премии в данной категории, а также на процесс подачи заявок и квалификационные требования.

92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

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