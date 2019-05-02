Назван продукт, способный защитить от ожирения

Ученые из Японии пришли к выводу, что уровень ожирения существенно ниже в регионах, жители которых употребляют много риса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Так, более стройным оказались жители стран, в чьем рационе было порядка 150 граммов крупы в день в сравнении с теми, кто съедал в среднем по 14 граммов.

Исследование охватило жителей 136 стран.

Специалисты также учитывали такие факторы, как уровень жизни, расходы на здравоохранение, образование и ВВП.

"Уровень ожирения низок в странах, где рис относится к основным продуктам питания. Таким образом, японская кухня или азиатская диета, в основе которой лежит употребление риса, может помочь предотвратить ожирение. Поскольку заболеваемость ожирением растет во всем мире, употребление этого продукта можно рекомендовать в том числе жителям западных стран", — заявил профессор Томоко Имаи из Женского колледжа гуманитарных наук Doshisha.

Эксперты считают, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, которые содержатся в цельных злаках, усиливают чувство сытости, тем самым предотвращая переедание. Кроме того, рис содержит малое количество жира.

Однако диетологи предупредили, что чрезмерное употребление риса может способствовать развитию метаболического синдрома и диабета.

Ученые подчеркнули, что в ходе исследования не удалось установить причинно-следственную связь между потреблением риса на уровне страны и ожирением, поэтому необходимо дальнейшее изучение данного вопроса.

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