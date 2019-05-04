В Китае разработали новый катализатор для получения метанола

Китайским ученым удалось разработать новый катализатор, позволяющий превращать углекислый газ в метанол, который может быть использован в качестве экологически чистого топлива в двигателях внутреннего сгорания, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Соответствующими исследованиями занималась команда ученых во главе с Цзэн Цзе из Китайского научно-технологического университета. Катализатор разработан на основе одиночных атомов платины. С его помощью, сообщает агентство, можно эффективно превращать углекислый газ в метанол под атмосферным давлением в 32 бара при температуре 150 градусов Цельсия.

"Исследование позволило получить новый метод производства чистого метанола и поможет ученым лучше понять механизм одноатомного катализа", - приводит агентство слова Цзэн Цзе.

Авторы разработки отмечают, что селективность катализатора на основе платины для метанола составила 90,3%, что примерно на 10 процентных пунктов превышает аналогичный показатель при использовании традиционных катализаторов на основе меди, цинка и алюминия.

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