Король Таиланда присвоил новый титул принцессе Убон Раттане

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) присвоил новый титул своей сестре, принцессе Убон Раттане, она получила титул старшей сестры короля, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В заявлении Королевского дворца говорится, что монарх выразил почтение принцессе и отметил, что, будучи братом и сестрой, они вместе пережили счастливые и трудные времена. Принцесса с большим сочувствием выполнила множество работ, особенно связанных с образованием, социальным обеспечением и здравоохранением, что способствовало улучшению положения молодежи, широкой общественности и нации, подчеркивается в документе. Кроме того, ей была вручена медаль высшего класса "Раттанапорн".

Принцесса Убон Раттана на своей странице в соцсети Instagram пояснила, что титул не означает новую позицию. Если бы ей дали новую королевскую должность, это могло повлечь за собой определенные ограничения и затруднить ее работу в качестве принцессы, пишет Bangkok Post.

8 февраля Партия защиты нации Таиланда - ответвление политического объединения "Для тайцев" - выдвинула Убон Раттану кандидатом на пост премьера. Однако вечером того же дня король назвал неуместным и неконституционным выдвижение кандидатуры его родственницы на эту должность. На следующий день партия подчинилась королевскому указу, фактически блокирующему кандидатуру Убон Раттаны. После этого избирком попросил суд распустить партию за нарушение режима конституционной монархии, 7 марта было принято решение о ликвидации этого политического объединения.

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