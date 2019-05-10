Король Таиланда присвоил новый титул принцессе Убон Раттане

10 мая 2019 09:16 (UTC+04:00)

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) присвоил новый титул своей сестре, принцессе Убон Раттане, она получила титул старшей сестры короля, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В заявлении Королевского дворца говорится, что монарх выразил почтение принцессе и отметил, что, будучи братом и сестрой, они вместе пережили счастливые и трудные времена. Принцесса с большим сочувствием выполнила множество работ, особенно связанных с образованием, социальным обеспечением и здравоохранением, что способствовало улучшению положения молодежи, широкой общественности и нации, подчеркивается в документе. Кроме того, ей была вручена медаль высшего класса "Раттанапорн".

Принцесса Убон Раттана на своей странице в соцсети Instagram пояснила, что титул не означает новую позицию. Если бы ей дали новую королевскую должность, это могло повлечь за собой определенные ограничения и затруднить ее работу в качестве принцессы, пишет Bangkok Post.

8 февраля Партия защиты нации Таиланда - ответвление политического объединения "Для тайцев" - выдвинула Убон Раттану кандидатом на пост премьера. Однако вечером того же дня король назвал неуместным и неконституционным выдвижение кандидатуры его родственницы на эту должность. На следующий день партия подчинилась королевскому указу, фактически блокирующему кандидатуру Убон Раттаны. После этого избирком попросил суд распустить партию за нарушение режима конституционной монархии, 7 марта было принято решение о ликвидации этого политического объединения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане призывают к активной работе с молодежью в сфере социального предпринимательства
Бизнес 6 мая 16:44
Во Франции зарегистрированы 33 списка кандидатов на выборах в Европарламент
В мире 4 мая 13:35
В Таиланде до 50 тыс. заключенных выйдут на свободу по королевской амнистии
В мире 4 мая 13:20
В Таиланде короновали Раму Х
В мире 4 мая 11:23
Сенатор Майкл Беннет объявил о намерении баллотироваться в президенты США
В мире 2 мая 17:20
Малайзийская компания заинтересована в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана
Бизнес 2 мая 14:56
Лента новостей
Музыкальный язык Саида Рустамова
Культура 10:46
В Азербайджане ожидается снижение цен на недвижимость
Бизнес 10:43
МВД Турции заявил о ликвидации двух особо опасных террористов
Турция 10:37
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 10:28
В Японии принят закон о бесплатных детских садах
В мире 10:23
Турция закупает американские ЗРК Patriot и не откажется от российских
Турция 10:19
ООН готов консультировать Туркменистан в вопросе освоения аридной зоны
Туркменистан 10:16
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 10:11
Птицеводческое предприятие в Азербайджане расширит географию экспорта яиц
Бизнес 10:07