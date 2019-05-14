Натюрморт Сезанна "Кувшин и фрукты" продали на аукционе почти за $60 млн

Натюрморт Поля Сезанна (1839-1906) Bouilloire et fruits ("Кувшин и фрукты") продан на аукционе Christie's за $59 млн 295 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Произведение французского живописца, написанное им в период между 1888 и 1890 годами, стало самым дорогим на состоявшихся здесь в понедельник торгах, посвященных произведениям импрессионистов и современному искусству. Вместе с картиной Сезанна за $40 млн был продан пейзаж Винсента Ван Гога (1853-1890) Arbres dans le jardin de l'asil... ("Деревья в саду больницы"). Обе картины до последнего времени хранились в архиве коллекционеров искусства Сайя (Сэмьюэла - прим. ТАСС) Ньюхауса, который умер в 2017 году в возрасте 89 лет.

На торгах также была продана полуметровая известняковая скульптура Tete ("Голова"), созданная итальянским художником и скульптором Амедео Модильяни (1884-1920) в 1911-1912 годах. Ее окончательная стоимость составила $34 млн 325 тыс., хотя ранее Christie's продал другую скульптуру Модильяни с таким же названием за $70,7 млн.

На торгах также ушли с молотка произведения Пабло Пикассо (1881-1973), Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), Анри Матисса (1869-1954), Эдгара Дега (1834-1917), Клода Моне (1840-1926) и других. Всего в понедельник было продано произведений искусства из частных коллекций на $399 млн 41 тыс.

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