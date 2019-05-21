В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе

Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов, говорится в сообщении местной полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

ДТП произошло во вторник около 8.50 на одном из перекрестков города Гуанчжоу, когда автомобиль пересек дорогу на красный свет светофора, сбил пешеходов и столкнулся еще с двумя автомобилями.

По данным полиции, в результате ЧП пострадали 13 человек, двое находятся тяжелом состоянии. Водителем автомобиля, ставшего причиной ДТП, оказалась 45-летняя женщина, ее задержали.

Полиция выясняет причины происшествия.

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