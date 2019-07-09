Адвокат Кевина Спейси потребовал закрыть дело о домогательствах

Защита Кевина Спейси потребовала отклонить иск против актера с обвинением в домогательствах к теперь уже 21-летнему Уильяму Литтлу, который на предварительных слушаниях в суде неожиданно отказался отвечать на вопросы о главной улике - своем сотовом телефоне, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя, сообщает во вторник газета USA Today, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Молодой человек впервые появился в суде, где, как ожидалось, он должен был дать показания по поводу судьбы телефона, который уже несколько месяцев как "пропал", сообщает издание. Как только тот заявил о намерении воспользоваться пятой поправкой, судья вынужден был исключить из дела его показания.

Адвокат Спейси Алан Джексон на основании этого потребовал закрыть дело, однако судья не принял никакого решения, назначив следующее заседание на 31 июля.

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