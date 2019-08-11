Число пострадавших при серии взрывов на военном арсенале в России выросло до 30 человек

11 августа 2019 10:54 (UTC+04:00)

В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на военном арсенале в Ачинском районе в Красноярском крае, по уточненным данным, пострадали 30 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Trend.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем в результате взрывов и пожара на складе в Ачинском районе 5 августа, при повторном ЧП там же 9 августа пострадавших было 12.

"По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 5 августа при взрывах артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра пострадали 14 человек и еще один погиб, при повторной серии взрывов снарядов 9 августа всего пострадали 16 человек. По состоянию на утро воскресенья госпитализированными остаются 10 человек, еще 20 пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании.

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