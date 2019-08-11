Медведев назвал подаренного ему президентом Туркмении щенка алабая Айком

11 августа 2019 16:30 (UTC+04:00)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что щенок пятнистого алабая, которого в мае ему подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, получил кличку Айк и живет в его официальной резиденции в Подмосковье, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В своих соцсетях премьер поделился видео, на котором гуляет с щенком по своей официальной резиденции "Горки-9" в Одинцовском районе Подмосковья.

"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках", - подписал Медведев видеозапись.

Премьер в воскресенье прибудет в Туркмению для участия в первом Каспийском экономическом форуме, планируется также, что он обсудит с Бердымухамедовым актуальные вопросы сотрудничества.

Президент Туркмении подарил премьеру РФ щенка породы пятнистый алабай в конце мая. Бердымухамедов обратил тогда внимание, что щенок сразу же улегся в ногах у Медведева. Премьер ласково потрепал собаку по загривку.

Туркменский алабай, или волкодав, - разновидность среднеазиатской овчарки, считается одной из самых древних пород на земле. В настоящее время алабай, как и ахалтекинский конь, является национальным достоянием Туркмении, вывоз за границу чистокровных животных без официального разрешения запрещен.

Президент Туркмении уделяет пристальное внимание развитию алабаев, недавно он завершил написание книги о них, а в конце декабря принял участие в церемонии открытия статуи алабая Вепалы (Верный) в Олимпийском городке Ашхабада.

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