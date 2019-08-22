Власти США пообещали выплатить до $5 млн за помощь в поимке трех главарей ИГ

22 августа 2019 01:28 (UTC+04:00)

Госдепартамент США назначил вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, которая поможет в поимке трех главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Программа Госдепартамента Rewards for Justice ("Вознаграждение за помощь правосудию") предлагает вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение трех ключевых главарей ИГ: Амира Мухаммеда Саида Абдель Рахмана аль-Маула, Сами Джасема Мухаммеда аль-Джабури и Муатаза Наумана Абд Наефа Наджема аль-Джабури", - говорится в сообщении.

Программа Госдепартамента Rewards for Justice реализуется с 1984 года. В настоящее время самую большую сумму - $25 млн - Вашингтон предлагает за информацию, которая приведет к поимке или ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. США объявили его особо опасным международным террористом еще тогда, когда он возглавлял филиал "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Ираке. Столько же Вашингтон обещает тому, кто расскажет о местонахождении нынешнего главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, предположительно скрывающегося в Пакистане.

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