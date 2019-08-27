У берегов Камчатки произошло землетрясение

27 августа 2019 04:11 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на службу срочных донесений Обнинск, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейсмическое событие зарегистрировано в ночь с понедельника на вторник в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился на глубине 33 километров в 111 километрах юго-восточнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3", - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отмечают, что в населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось. Звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований региона от жителей не поступали.

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