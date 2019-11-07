СМИ сообщили о давлении Facebook на конкурентов за счет персональных данных

Компания Facebook использовала пользовательскую информацию, чтобы давить на конкурентов и помогать друзьям. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NBC.

Речь идет о приблизительно семи тысячах страниц "утекших" данных соцсети, из которых четыре тысячи - внутренние сообщения в почте и чатах, заметки, презентации и электронные таблицы, главным образом с 2011 по 2015 годы. Около 1200 страниц помечены как "строго конфиденциальные".

Вместе взятые они показывают, как глава Facebook Марк Цукерберг вместе с руководством компании нашли способы использовать пользовательские данные, включая информацию о друзьях, отношениях и фотографии, как рычаг воздействия на партнерские компании.

В некоторых случаях Facebook "награждала" партнеров, предоставляя им преференциальный доступ к некоторым видам пользовательских данных. Например, таким доступом пользовалась компания Amazon, потому что она тратила деньги на рекламу Facebook. В другом случае, соцсеть лишила приложение для обмена сообщениями MessageMe доступа к данным, потому что оно слишком быстро становилось популярным и могло конкурировать с самой Facebook.

Все это время Facebook планировала публично обосновать эти действия заботой о неприкосновенности частной жизни пользователей, отмечает телеканал.

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