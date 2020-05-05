СМИ узнали об отсутствии у разведок доказательств "утечки" COVID-19 из лаборатории

В настоящее время нет никаких доказательств того, что коронавирус просочился из китайской исследовательской лаборатории в городе Ухане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет британская газета Guardian.

Собеседники издания утверждают, что 15-страничный документ с обвинениями КНР в сокрытии данных об эпидемии, на который накануне сослалось австралийское издание Daily Telegraph, поступил не из разведывательной сети "Пять глаз" - альянса разведок Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Источник Guardian из австралийской разведки считает, что Daily Telegraph получила материалы для публикации из США. Также собеседник издания предполагает, что доклад на самом деле не был секретным, а лишь был представлен таковым в статье Daily Telegraph. "Мое чутье подсказывает мне, что это (доклад, о котором говорится в статье - ИФ) был инструментом контрпропаганды и оказания давления на Китай", - заявил источник.

Даунинг-стрит не стала официально комментировать вопросы разведки, хотя британские источники Guardian также заявляют, что не считают доклад основанным на секретной информации, предоставленной разведкой.

Газета отмечает, что разведслужбы всех пяти стран не исключают того, что Пекин мог быть не до конца открытым в начале вспышки в декабре прошлого года, но в то же время из-за сообщений СМИ опасаются эскалации международной обстановки.

В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон располагает "значительным количеством доказательств" того, что вирус вышел из уханьской лаборатории, однако он не привел ни одного из них.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне также встала на сторону Китая, оценив заявление Помпео как "спекулятивное" и заявив, что Соединенные Штаты не предоставили никаких доказательств лабораторного происхождения коронавируса.

Впервые COVID-19 был выявлен в китайском Ухане в конце прошлого года. Власти КНР называли источником инфекции уханьский рынок, на котором продавали диких животных. После того, как вспышка инфекции переросла в пандемию, в СМИ появились сообщения о том, что американская разведка начала выяснять, не имеет ли "уханьский" вирус лабораторное происхождение.