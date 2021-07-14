Microsoft представила облачную версию своей операционной системы Windows

Американская корпорация Microsoft представила облачную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 365. Об этом сообщается в среду на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заявлении отмечается, что Windows 365 предназначена для получения пользователем доступа к своим приложениям и данным в удаленном режиме и с любого устройства. В частности, это рассчитано на то, чтобы обеспечивать бесперебойную работу компаний, сотрудники которых трудятся в дистанционном режиме.

"С Windows 365 мы создаем новую категорию: Cloud PC (облачный персональный компьютер)", - приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора корпорации Сатьи Наделлы. По его словам, в компании рассчитывают предоставить "организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников" за счет того, что использованный в Windows 365 механизм "хранит информацию в облаке, а не на устройстве".

Предприятия получат доступ к облачной ОС со 2 августа текущего года.