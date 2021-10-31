Макрон приветствовал поддержку в G20 глобального налогообложения крупных корпораций

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил удовлетворение тем, что участники саммита Группы двадцати (G20) в Риме поддержали идею глобального налогообложения крупных корпораций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение четырех лет я боролся за введение международного налога в размере не менее 15% для транснациональных компаний. Сегодня мы все его поддержали", - написал он в субботу в своем Twitter. "Страны Группы двадцати сегодня встают на путь более справедливой глобализации", - продолжал Макрон.

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр сравнил эту идею с "настоящей налоговой революцией". "Вместе с президентом Франции мы планируем реализовать эту налоговую сделку в период председательства Франции в Совете ЕС [первая половина 2022 года]", - написал глава Минфина в Twitter.