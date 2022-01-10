Ученые назвали продукт, который защищает от инфекций
Польские исследователи из Познаньского университета обнаружили в бузине источник антиоксидантов, которые помогают организму бороться с инфекциями. Об этом сообщает научный журнал Molecules.
Исследователи выяснили, что бузина содержит высокую концентрацию фенолокислот и флавоноидов, которые увеличивают антибактериальную активность
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Ученые из Института здоровья Франклина в США проанализировали скорость выздоровления пациентов с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, которые, помимо привычных лекарств, употребляли бузину и ее экстракт. Выяснилось, что растение значительно сокращает продолжительность симптомов таких заболеваний.
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