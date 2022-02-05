Rockstar Games объявила о разработке GTA 6

В мире 5 февраля 2022 05:08 (UTC+04:00)
Rockstar Games объявила о разработке GTA 6

Студия Rockstar Games работает над созданием Grand Theft Auto VI, передает пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части Grand Theft Auto идет полным ходом», - сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что студия в каждом новом проекте хочет продвинуться дальше того, что она делала раньше.

Разработчики не уточнили дату релиза и не раскрыли особенности геймплея.

Ранее игровой аналитик AccNGT, публикующий информацию о проектах Rockstar Games и Quantic Dream, предрек провал шестой части GTA.

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