40 млн человек в мире столкнутся с голодом в 2022 году - ФАО

С проблемой недоедания из-за ситуации в Украине столкнутся около 40 млн человек в мире. Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро, выступая на конференции в ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

«Агропромышленный сектор находится сейчас в состоянии серьезной неопределенности. <...> Если мы прогнозируем влияние (ситуации) в Украине, то мы будем иметь, по крайней мере, еще 40 млн человек в 2022 году, сталкивающихся с хроническим недоеданием», — сказал Тореро.

По его словам, в 2023 году с проблемой голода могут столкнуться уже более 70 млн человек.