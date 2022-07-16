Второй перекрестный полет к МКС состоится весной 2023 года

Российский космонавт Андрей Федяев отправится на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon весной 2023 года, астронавт НАСА Лорел О'Хара войдет в экипаж "Союза МС-23". Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил портал SpaceNews, ссылаясь на заявление НАСА.

Согласно заявлению НАСА, на которое ссылается портал, "космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев был назначен в экипаж миссии Crew-6, которая отправится к МКС в 2023 году, в то же время астронавт NASA Лорел О'Хара отправится на станцию в составе экипажа космического корабля "Союз-МС23" примерно в то же время"