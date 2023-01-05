В Евросоюзе призвали тестировать на COVID-19 приезжающих из Китая

Механизм кризисного управления ЕС (IPCR) "настоятельно призывает" все страны сообщества ввести требование тестирования на коронавирус приезжающих из Китая. Об этом говорится в опубликованном в среду председательствующей в ЕС Швецией заявлении по результатам встречи IPCR, на которой обсуждалась эпидемическая ситуация в ЕС и Китае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Большинство стран ЕС выступают за введение выборочного тестирования пассажиров из Китая. Как именно это будет происходить, пока не ясно. Участники встречи также считают необходимым рекомендовать всем пассажирам на рейсах в Китай и из Китая носить медицинскую маску.

Государства-члены "договорились о скоординированном профилактическом подходе в свете развития ситуации с COVID-19 в Китае, особенно с учетом необходимости получения достаточных надежных данных и ослабления ограничений на поездки со стороны Китая начиная с 8 января 2023 года".

Страны ЕС согласились в необходимости "оценить ситуацию и пересмотреть введенные меры к середине января 2023 года".