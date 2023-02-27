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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

В мире Материалы 27 февраля 2023 04:27 (UTC +04:00)
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Китайский сейсмологический центр зарегистрировал в понедельник землетрясение магнитудой 5,1 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом говорится в распространенном уведомлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки были зарегистрированы в 07:58 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на территории округа Аксу, очаг залегал на глубине около 10 км.

О пострадавших или разрушениях в округе с населением примерно 2,7 млн человек информации не поступало.

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