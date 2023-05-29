Токаев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

БАКУ /Trend/ - Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, передает Trend.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции. Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие", - написал в понедельник Токаев на своей странице в Twitter.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции.

Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,14% голосов.