Узбекистан, Туркменистан и Иран намерены создать международный транспортный коридор

БАКУ /Trend/ - Представители Министерства транспорта Узбекистана и Министерства дорог и городского развития Ирана встретились в формате видеоконференции и обсудили вопросы, связанные с подписанием соглашения о международном транспортном коридоре, передает Trend.

В ходе встречи, обсуждались вопросы ускорения подписания соглашения между правительствами Узбекистана, Туркменистана и Ирана о создании международного транспортного коридора. Также стороны рассмотрели возможность снижения сборов при международных автомобильных перевозках через территорию Ирана и вопросы использования иранских портов Бендер-Аббас и Чабахор для транспортировки экспортных и импортных грузов.

В ходе переговоров участники также обсудили вопросы развития международного транспортного коридора по маршруту Узбекистан - Афганистан - Иран.