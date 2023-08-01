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Узбекистан, Туркменистан и Иран намерены создать международный транспортный коридор

В мире Материалы 1 августа 2023 07:12 (UTC +04:00)
Узбекистан, Туркменистан и Иран намерены создать международный транспортный коридор

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Представители Министерства транспорта Узбекистана и Министерства дорог и городского развития Ирана встретились в формате видеоконференции и обсудили вопросы, связанные с подписанием соглашения о международном транспортном коридоре, передает Trend.

В ходе встречи, обсуждались вопросы ускорения подписания соглашения между правительствами Узбекистана, Туркменистана и Ирана о создании международного транспортного коридора. Также стороны рассмотрели возможность снижения сборов при международных автомобильных перевозках через территорию Ирана и вопросы использования иранских портов Бендер-Аббас и Чабахор для транспортировки экспортных и импортных грузов.

В ходе переговоров участники также обсудили вопросы развития международного транспортного коридора по маршруту Узбекистан - Афганистан - Иран.

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