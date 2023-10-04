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Армянские радикалы, напавшие на азербайджанских и турецких дипломатов в США, будут арестованы

В мире Материалы 4 октября 2023 06:23 (UTC +04:00)
Армянские радикалы, напавшие на азербайджанских и турецких дипломатов в США, будут арестованы

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Лица, напавшие на азербайджанских и турецких дипломатов на конференции "Общественная дипломатия Турции" в Лос-Анджелесе, будут арестованы.

Как сообщает Trend, об этом заявил Главный инспектор отдела по расследованию тяжких преступлений департамента полиции Лос-Анджелеса.

Представитель полиции подчеркнул, что инцидент вызвал серьезную обеспокоенность, виновные будут найдены и арестованы.

Отметим, что 29 сентября в Лос-Анджелесе, США, армянские радикальные группировки напали на участников конференции на тему "Общественная дипломатия Турции", организованной факультетом коммуникаций и журналистики Анненберга и Институтом Юнуса Эмре в Университете Южной Калифорнии.

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