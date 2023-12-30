В Венеции планируют ввести ограничение численности туристических групп

БАКУ /Trend/ - Власти Венеции одобрили решение о сокращении численности туристических групп в сопровождении гида.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в исторической островной части города, а также на островах Мурано, известном мастерством стеклодувов, Бурано, где делают кружева, и Торчелло, первом обитаемом острове в лагуне до основания Венеции, они не должны превышать 25 человек.

Как уточняется на городском информативном портале, это решение еще должно быть одобрено государственным советом (парламентом) и в этом случае вступит в силу с 1 июня 2024 года. По утверждению инициаторов меры, она позволит в дальнейшем лучше организовать туристические потоки, а также обеспечивать общественный порядок. Кроме того, планируется запретить микрофоны гидов, превышающие по громкости определенные ограничения.

Это не первая попытка обуздать "дикий туризм" в Венеции, одном из самых посещаемых городов Италии. Так, городские власти уже одобрили введение своего рода "входного билета" в город для туристов, которые приезжают на день, не оставаясь на ночлег. Цена зависит от периода года, "высоких" и "низких" сезонов. Пока мера не вступила в силу, поскольку во время пандемии туризм сократился сам по себе. Сейчас, когда туризм в Италии вернулся к допандемийным показателям, меру планируется начать тестировать весной.