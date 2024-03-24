Реальный сектор экономики Китая может вырасти на 20% - МВФ

БАКУ /Trend/ - Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая, заявила, что реальный сектор китайской экономики имеет потенциал увеличиться на 20% в течение следующих 15 лет при условии проведения определенных рыночных реформ, передает Trend.

Георгиева подчеркнула, что для достижения этого роста Китаю необходимо обновить свою политику, принять комплексный пакет ориентированных на рынок реформ. Она отметила, что перевод сектора недвижимости на более устойчивую основу и снижение долговых рисков местных органов власти играют важную роль в переходе к новой эре качественного экономического роста.

Она также выразила мнение, что оптимизация бизнес-среды и обеспечение равных условий для частных и государственных предприятий Китая способствуют улучшению распределения капитала. Георгиева подчеркнула важность инвестиций в человеческий капитал для повышения производительности труда и доходов.

Форум развития Китая, который проходит в Пекине, представляет собой важную платформу для обмена идеями и мнениями между китайскими и зарубежными политическими и деловыми кругами, а также для обсуждения перспектив развития страны.