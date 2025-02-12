Деятельность USAID во многом была направлена на влияние на выборы - Илон Маск

БАКУ /Trend/ - Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) во многом была нацелена на оказание влияния на выборы. Об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск, передает Trend.

"Слишком многое из того, что делало USAID, было направлено на влияние на выборы сомнительными способами, что не выдерживало критики. Если говорить об отдаче от вложенных средств, я бы сказал, что в целом она не всегда была очень хорошей", - заявил Маск.