В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

8 декабря 2019 12:37 (UTC+04:00)

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1024 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 305 человек (женщин – 92, детей – 155), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 719 человек (женщин – 216, детей – 367)", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.

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