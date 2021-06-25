ОАЭ объявили о 2 161 новом случае заболевания COVID-19

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ (MoHAP) объявило о проведении 282 345 дополнительных тестов на COVID-19 за последние 24 часа, с использованием самого современного медицинского оборудования для тестирования, сообщает Trend со ссылкой на WAM.

В своем заявлении Министерство подчеркнуло, что его цель - продолжать расширять масштабы тестирования по всей стране, чтобы способствовать раннему выявлению случаев коронавируса и проведению необходимого лечения.

В рамках кампании по усиленному тестированию MoHAP объявило о 2 161 новом случае заболевания коронавирусом, в результате чего общее число зарегистрированных случаев в ОАЭ достигло 620 309.

По данным Министерства, инфицированные являются представителями различных национальностей, находятся в стабильном состоянии и получают необходимую помощь.

MoHAP также объявило о двух случаях смерти в результате осложнений COVID-19, в результате чего общее число смертей в стране достигло 1 775.

Министерство выразило свои искренние соболезнования семьям умерших и пожелало пациентам с COVID-19 скорейшего и полного выздоровления. Оно призвало всех членов общества сотрудничать с органами здравоохранения, соблюдать инструкции и физическую дистанцию для обеспечения здоровья и безопасности всех.

MoHAP также отметило, что еще 2 123 человека полностью выздоровели от COVID-19, в результате чего общее число выздоровевших составило 599 131 человек.