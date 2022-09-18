Египет намерен привлечь в нефтегазовый сектор $8 млрд в течение двух лет

В нефтегазовый сектор экономики Египта в течение двух лет будет привлечено инвестиций в размере около $8 млрд. Об этом в субботу заявил официальный представитель египетского министерства нефти и минеральных ресурсов Хамди Абдель Азиз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство нацелено на то, чтобы в 2022-2023 годах достичь объема инвестиций в нефтегазовый сектор страны в $8 млрд", - отметил Абдель Азиз, слова которого привел местный телеканал Sada El Balad. Он добавил, что в настоящее время Каир работает "над ускорением выполнения программ по бурению скважин, исследований и разведки новых месторождений".

Представитель министерства сообщил, что за последние восемь лет египетские власти уже подписали более 100 соглашений в нефтегазовой отрасли на сумму $22 млрд. По словам Абдель Азиза, Каир "открыт для сотрудничества в нефтегазовой сфере для иностранных компаний".