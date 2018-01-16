ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4%. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривается вопрос о мерах по реализации задач социально-экономического развития Беларуси и ожидаемых результатах работы экономики в январе и I квартале 2018 года, передает БЕЛТА.



Андрей Кобяков констатировал,что 2017 год закончен с темпом роста ВВП 102,4% при прогнозе 101,7%. Тем самым обеспечен выход на предусмотренные пятилетней программой параметры роста экономики и компенсировано отставание 2016 года. Главой государства утверждены прогнозные параметры на 2018 год, в их развитие приняты соответствующие постановления правительства, где сформирована матрица ключевых показателей всей вертикали, отметил премьер-министр.



"Главные задачи сбалансированного роста экономики - наращивание и диверсификация экспорта, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест в первую очередь в секторе малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Андрей Кобяков. Для этого необходимо развернуть полномасштабную работу по реализации принятых главой государства решений по либерализации условий ведения бизнеса.

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