Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси, который был запланирован на 15 марта, сообщает БЕЛТА.



Ранее Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока и молочной продукции из Беларуси на 15 марта. Первоначально заявлялось о запрете на поставки с 26 февраля, затем введение переносилось на 6 марта.



Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Михаилом Русым провела сегодня в Москве переговоры для урегулирования вопросов по поставкам молока.

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