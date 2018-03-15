Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси

15 марта 2018 09:18 (UTC+04:00)

Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Беларуси, который был запланирован на 15 марта, сообщает БЕЛТА.

Ранее Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока и молочной продукции из Беларуси на 15 марта. Первоначально заявлялось о запрете на поставки с 26 февраля, затем введение переносилось на 6 марта.

Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Михаилом Русым провела сегодня в Москве переговоры для урегулирования вопросов по поставкам молока.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США заблокировали российско-китайский проект заявления СБ ООН по КНДР
США 08:25
Иран надеется получить до $4 млрд от двух проектов с "Зарубежнефтью"
Экономика 02:18
Россия не позволит разговаривать с собой на языке ультиматумов - постпред РФ при ООН
Россия 00:33
На экстренном заседании Совбеза Лондон обвинил Москву в нарушении устава ООН
В мире 00:09
Лондон не исключает дальнейшего ужесточения антироссийских мер
Европа 14 марта 23:37
ООН стремится избежать прямого военного противостояния между Россией и США в Сирии
В мире 14 марта 21:24
Постпред России при ОЗХО заявил, что у сирийских террористов есть химоружие
В мире 14 марта 20:47
Мэй пообещала заморозить госактивы РФ, если обнаружит угрозу Великобритании
Европа 14 марта 17:34
Британия не будет полностью разрывать отношения с Россией
Европа 14 марта 17:20
Британия приостанавливает двусторонние связи с Россией
Европа 14 марта 17:17
МИД России в ближайшее время сделает заявление по выступлению Мэй в британском парламенте
Россия 14 марта 17:10
Британия вышлет 23 российских дипломата
Европа 14 марта 16:55
Чавушоглу: У Москвы и Анкары есть некоторые противоречия
Турция 14 марта 14:55
Лавров: Облегчение визового режима с Турцией может стать "прелюдией" к безвизовым обменам
Россия 14 марта 14:38
Лавров: РФ позитивно реагирует на просьбы Анкары ускорить поставки С-400
Россия 14 марта 14:36
Чавушоглу: Турция поддерживает территориальную целостность Сирии
Турция 14 марта 14:33
Узбекистан и Россия будут совместно производить сельхозтехнику
Бизнес 14 марта 14:24
Минск и Тбилиси определят программу сотрудничества на 2018-2020 годы
Беларусь 14 марта 13:42