Беларусь и Вьетнам объявили конкурс совместных научно-технических проектов

9 октября 2018 12:24 (UTC+04:00)

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и технологий Вьетнама объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы. Об этом сообщает во вторник БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГКНТ.

Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества: информационные технологии, биотехнологии, агротехнологии, новые материалы, электро-оптические технологии и комплексы.

Заявочные документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок, а также письменные обязательства по долевому участию в финансировании затрат по проекту в размере не менее 50 процентов общего объема планируемых на эти цели средств.

Конкурс проводится в соответствии с протоколом заседания совместной белорусско-вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудничеству и в соответствии с соглашением между правительствами двух стран.

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