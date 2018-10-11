Беларусь в 2019 году увеличит поставки мясной продукции в Россию

11 октября 2018 13:45 (UTC+04:00)

Беларусь в 2019 году планирует поставить в Россию около 320 тысяч тонн мясной продукции, или на 11 процентов больше уровня 2018 года. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, который принимает участие в работе секции "Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспективы" на V Форуме регионов Беларуси и России, передает в четверг БЕЛТА.

Объемы поставок молочной продукции также вырастут - до 3,7 миллиона тонн, или на 2,6 процента. Такая договоренность достигнута между министерствами сельского хозяйства Беларуси и России и будет подтверждена производственными балансами, которые подпишут стороны в рамках форума. По просьбе российских коллег обозначены те предприятия, которые будут поставлять эту продукцию в 2019 году, разбили ее по ассортименту и видам, рассказал министр.

Леонид Заяц подчеркнул, что никаких ограничений по продвижению белорусской продукции в Россию и наоборот не должно быть. "Не должно быть и каких-то надуманных претензий. Для урегулирования всех вопросов есть соответствующее законодательство, аккредитованные лаборатории и специалисты ветеринарно-лабораторного контроля, чем и должны руководствоваться в работе обе стороны", - считает он.

По словам министра, к продуктам питания должен быть равный доступ и в Беларуси и в России. "И поскольку мы интегрируем экономики наших стран, понимаем, что должны совместно дополнять тот продукт, который завозится по импорту, на что обе стороны тратят огромные валютные средства. Поэтому во избежание таких трат предлагается рассмотреть возможность дополнить наши продовольственные рынки продуктами, произведенными в Союзном государстве. Для этого и будут подписаны продовольственные балансы, чтобы 2019 год стал переломным в торговых отношениях Беларуси и России именно в продуктах питания и сельхозпродукции", - резюмировал Леонид Заяц.

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