В Минске пройдет международная конференция суда ЕАЭС

17 октября 2018 14:36 (UTC+04:00)

Конференция "Международное правосудие и укрепление интеграционных процессов" пройдет в Минске 18-19 октября. Такая информация размещена на сайте Суда Евразийского экономического союза, который выступает организатором форума, сообщает в среду БЕЛТА.

Участие в конференции примут более 200 представителей международных судов и организаций, а также национальных судебных, государственных органов, научных и деловых кругов ЕАЭС и ЕС. Пленарное заседание форума будет посвящено роли органов международного правосудия в развитии интеграционных процессов. Участники дискуссионных сессий обсудят основные тенденции развития права ЕАЭС, взаимодействие органов международного правосудия с национальными судами, использование права ЕАЭС в качестве инструмента защиты бизнеса и другие вопросы.

Организаторы рассчитывают, что конференция станет экспертной площадкой для обмена мнениями среди международных и национальных судебных органов, ученых, представителей бизнес-сообщества.

Суд Евразийского экономического союза - постоянно действующий международный судебный орган. Он был создан в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. Местом пребывания определен Минск. Основная цель суда ЕАЭС состоит в том, чтобы обеспечивать единообразное применение государствами-членами и органами союза международных договоров и решений в процессе региональной интеграции.

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