Продолжается строительство терминала нового аэропорта "Цзяодун" в Циндао (ФОТО)

В городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай), продолжается строительство терминала нового аэропорта "Цзяодун", сообщает агентство Синьхуа.

Согласно сообщению, к настоящему моменту на строительстве завершен монтаж основных конструкций здания, включая железобетонный каркас.

К концу 2018 года основная часть объекта будет готова к приемочной проверке. Аэропорт "Цзяодун" относится к высшей эксплуатационной категории 4F и сможет принимать самые крупные на сегодняшний день воздушные лайнеры - Airbus-A380 и Boeing-787.

Внешний вид строящегося терминала напоминает морскую звезду.

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