Продолжается строительство терминала нового аэропорта "Цзяодун" в Циндао (ФОТО)

10 мая 2018 18:56 (UTC+04:00)

В городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай), продолжается строительство терминала нового аэропорта "Цзяодун", сообщает агентство Синьхуа.

Согласно сообщению, к настоящему моменту на строительстве завершен монтаж основных конструкций здания, включая железобетонный каркас.

К концу 2018 года основная часть объекта будет готова к приемочной проверке. Аэропорт "Цзяодун" относится к высшей эксплуатационной категории 4F и сможет принимать самые крупные на сегодняшний день воздушные лайнеры - Airbus-A380 и Boeing-787.

Внешний вид строящегося терминала напоминает морскую звезду.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Китай 18:33
Страны-члены ШОС обсудили развитие туризма
Туризм 18:02
Китай заявил о готовности прилагать усилия для сохранения ядерной сделки
Китай 17:52
Китай подписал контракт на участие в ЭКСПО-2020 в Дубае
Китай 16:16
Представители азиатских портов о важности Бакинского порта
Бизнес 15:17
Китай и Япония подписали соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству
Китай 14:06
Чистый приток зарубежных инвестиций в финучреждения Китая превысили 5 млрд юаней
Китай 12:41
Асад назвал жителей Сирии своими главными союзниками
Арабские страны 11:13
Alibaba приобрела пакистанскую компанию по электронной торговле
Китай 10:38
В Китае рассказали о росте товарооборота с Россией
Россия 09:24
Уровень воды в китайском водохранилище "Санься" упал до отметки в 160м
Китай 01:19
В Китае создан первый глубоководный рыбопромысловый район
Китай 9 мая 20:20
Китай выступил против односторонних санкций в отношении Ирана
Китай 9 мая 12:15
Япония, КНР и Южная Корея выступили против протекционизма
Китай 9 мая 09:55
В Китае пять человек погибли при взрыве на угольной шахте
Китай 9 мая 08:24
США и Китай договорились сохранить санкции против КНДР до свертывания ядерной программы
США 8 мая 22:17
Си Цзиньпин призвал Трампа учесть обеспокоенность КНДР за свою безопасность
Китай 8 мая 20:09
Тайвань не приглашен на Всемирную ассамблею здравоохранения, и ответственность за это лежит на администрации ДПП - МИД КНР
Китай 8 мая 20:01