В Китае казнили мужчину, сбившего насмерть 15 человек

Приговор мужчине в декабре прошлого года вынес народный суд средней ступени города Хэнъян.

Инцидент произошел 12 сентября 2018 года. Внедорожник въехал в толпу на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань, в результате погибли 15 и пострадали 43 человека. Водитель Ян Цзаньюнь был немедленно задержан. Позже выяснилось, что мужчина был неоднократно судим и пошел на этот шаг, чтобы отомстить обществу за свою сложную судьбу.

Мужчина признал свою вину и не стал подавать апелляцию.

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