Дело подозреваемого в коррупции экс-главы Интерпола передано в суд

В заявлении прокуратуры КНР говорится, что Мэн Хунвэй в течение многих лет использовал служебное положение для получения выгоды, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС.

Народная прокуратура муниципалитета Тяньцзинь на севере Китая передала в суд дело экс-главы Интерпола, бывшего заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, подозреваемого во взяточничестве. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.

"В ходе рассмотрения дела Мэн Хунвэя прокуратура в соответствие с законом проинформировала подозреваемого о его процессуальных правах, произвела его допрос и выслушала мнение защиты", - говорится в заявлении. В документе сказано, что "Мэн Хунвэй в течение многих лет использовал служебное положение, а также свои полномочия и статус для получения выгоды, он также уличен в незаконном получении ценных подарков и крупных сумм". "Мэн Хунвэй должен быть привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, 24 апреля Народная прокуратура передала его дело в Народный суд средней ступени Тяньцзиня", - говорится в заявлении.

Напомним, что 29 сентября 2018 года Мэн Хунвэй отбыл в Китай и долго не выходил на связь. Его супруга, беспокоясь за судьбу мужа, сообщила о пропаже властям Франции. После этого прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с пропажей без вести Мэн Хунвэя, а Интерпол направил официальный запрос властям Китая с целью уточнить информацию о местонахождении главы организации. После этого генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мэн Хунвэя с поста президента Интерпола, которое вступило в силу немедленно.

7 октября прошлого года власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а Министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях.

В конце марта этого года власти Китая исключили из рядов коммунистической партии и уволили с государственных постов бывшего президента Интерпола. Согласно заявлению Государственного надзорного комитета, Мэн Хунвэй признан виновным "в серьезных нарушениях партийной дисциплины", материалы расследования были переданы в прокуратуру. 24 апреля Верховная народная прокуратура КНР приняла решение о заключении его под стражу. Решение было принято на основании подозрений во взяточничестве.

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