Пекин предостерег Microsoft и Dell от прекращения поставок китайским фирмам

9 июня 2019 03:15 (UTC+04:00)

Власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили иностранные компании, включая Microsoft и Dell, о самых серьезных последствиях их согласия подчиниться запрету Вашингтоном на поставки технологий китайским компаниям. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, предостережение было высказано на закрытых встречах, состоявшихся 4-5 июня. На них пригласили представителей множества зарубежных компаний, включая Microsoft, Dell, южнокорейских Samsung Electronics и Hynix, британской ARM.

Китайская сторона на встречах была представлена Национальной комиссией по развитию и реформам, Министерством коммерции и Министерством промышленности и информатизации КНР. По мнению The New York Times, столь высокий уровень указывает на санкцию со стороны высшего руководства Китая.

Как объявил на брифинге 31 мая представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, Китай решил сформировать список ненадежных "иностранных компаний, организаций и лиц, которые не подчиняются правилам рынка, отходят от духа контракта, налагают эмбарго или прекращают осуществлять поставки китайским компаниям по некоммерческим причинам".

Минторг США с 17 мая внес компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. После этого компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

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