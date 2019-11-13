Китай успешно запустил спутник "Цзилинь-1" при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А"

Китай в среду успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1" при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" (KZ-1A). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Запуск был осуществлен в 11:40 по местному времени с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С 2017 года это четвертый по счету старт ракеты-носителя серии "Куайчжоу-1А". Данная ракета-носитель относится к легкому классу, она предназначена прежде всего для вывода на низкую орбиту небольших спутников

Спутник, разработанный компанией Changguang Satellite Technology, войдет в группировку из тринадцати ранее запущенных спутников "Цзилинь-1", предназначенных, как сообщает агентство "Синьхуа", "для получения информации в интересах сельского и лесного хозяйства, обнаружения ресурсов и охраны окружающей среды". Согласно проекту, группировка должна будет включать 60 аппаратов той же серии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.