В Гонконге задержали подростков по подозрению в убийстве на протестах

Полиция Гонконга в пятницу задержала пять подростков, подозреваемых в совершении убийства пожилого уборщика на улице во время протестов, сообщается в заявлении полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Среди задержанных - трое мужчин и две девушки, все в возрасте от 15 до 18 лет. Помимо убийства, их также обвиняют в участиях в беспорядках.

Инцидент произошел во время протестов 13 ноября, когда полиция получила сообщение о том, что пожилого мужчину ударили кирпичом по голове, и он потерял сознание. Пострадавшим оказался 70-летний уборщик, который вышел на обеденный перерыв, мужчина решил поснимать на телефон потасовку протестующих и местных жителей, тогда его и ранили. Мужчину удалось оперативно доставить в больницу, однако из-за полученных травм он вскоре скончался.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.

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