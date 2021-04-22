ЕС экспортировал на 37 млн доз вакцин больше, чем распределил между членами альянса

Европейский союз экспортировал на 37 млн доз вакцин от коронавируса больше, чем направил в государства-члены. Об этом в среду сообщает агентство Reutersпередает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, в соответствии с данными Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на данный момент 27 стран блока получили 133 млн доз вакцин.

В то же время источники агентства отмечают, что согласно информации, предоставленной ЕК государствам-членам во вторник, начиная с 30 января 2021 года блоком было вывезено 136 млн доз вакцины в 43 страны. Наибольшее число доз получила Япония - 52,3 млн доз, за ней следует Великобритания с 16,2 млн доз.

Также в декабре и январе было экспортировано около 34 млн доз вакцин.

29 января Евросоюз одобрил в срочном порядке механизм, запрещающий экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран сообщества. 17 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях нехватки вакцин Евросоюз продолжит использовать механизм контроля за их экспортом, но будет преимущественно ограничивать поставки лишь в страны с более высокими темпами вакцинации.

Кампания по вакцинации началась во многих государствах ЕС в конце декабря прошлого года. На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca и препарат компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. В сообществе заявляли, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета.